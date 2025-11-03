ספריית חברות
Moveworks
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Moveworks נע בין $519K לבין $711K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Moveworks. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$562K - $667K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$519K$562K$667K$711K
טווח שכיח
טווח אפשרי

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בMoveworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בMoveworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Moveworks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $710,585. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Moveworks עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $519,036.

משאבים נוספים