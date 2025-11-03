ספריית חברות
Moveworks
הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in India ב-Moveworks נע בין ₹1.74M לבין ₹2.44M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Moveworks. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

₹1.89M - ₹2.19M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בMoveworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Moveworks in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,441,168. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Moveworks עבור תפקיד מגייס in India הוא ₹1,743,691.

משאבים נוספים