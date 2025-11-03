ספריית חברות
Moveworks
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Moveworks מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Moveworks נע בין $149K לבין $212K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Moveworks. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$169K - $193K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$149K$169K$193K$212K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מעצב מוצר דיווחים ב Moveworks כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בMoveworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Moveworks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $212,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Moveworks עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $149,400.

