חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Moveinsync Technology Solutions in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,448,298. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.