חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mouser Electronics in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $130,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.