Motorway
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Motorway מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United Kingdom ב-Motorway מגיעה ל-£69.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Motorway. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£69.1K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
£69.1K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Motorway in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £70,314. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Motorway עבור תפקיד מעצב מוצר in United Kingdom הוא £69,145.

