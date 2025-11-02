ספריית חברות
Motorola
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Motorola מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Motorola נע בין $102K ל-year עבור L7 לבין $145K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$115K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Motorola. עדכון אחרון: 11/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
(רמת כניסה)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Motorola?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Motorola in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $166,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Motorola עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $108,000.

משאבים נוספים