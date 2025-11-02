Motorola מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Motorola נע בין $102K ל-year עבור L7 לבין $145K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$115K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Motorola. עדכון אחרון: 11/2/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L7 ( רמת כניסה ) $102K $93.1K $1.6K $7.2K L8 $124K $114K $4.9K $5.6K L9 $145K $131K $7.6K $6.4K

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס

