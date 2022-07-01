ספריית חברות
Motivity Labs
Motivity Labs משכורות

המשכורת של Motivity Labs נעה בין $15,698 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $146,328 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Motivity Labs. עודכן לאחרונה: 11/23/2025

אנליסט נתונים
$15.7K
מהנדס תוכנה
$146K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Motivity Labs הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $146,328. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Motivity Labs הוא $81,013.

משאבים נוספים

