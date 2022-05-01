ספריית חברות
MOSTLY AI
MOSTLY AI משכורות

המשכורת של MOSTLY AI נעה בין $66,263 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $105,168 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MOSTLY AI. עודכן לאחרונה: 11/23/2025

מדען נתונים
$66.3K
מהנדס תוכנה
$105K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MOSTLY AI הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $105,168. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MOSTLY AI הוא $85,716.

משאבים נוספים

