חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in New York City Area ב-Montefiore Health System מגיעה ל-$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Montefiore Health System. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
סה״כ לשנה
$120K
דרגה
-
משכורת בסיס
$115K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Montefiore Health System in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $125,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Montefiore Health System עבור תפקיד מדען נתונים in New York City Area הוא $115,000.

