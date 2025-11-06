ספריית חברות
Money View
Money View מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Money View מגיעה ל-₹2.97M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Money View. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹2.97M
דרגה
L2
משכורת בסיס
₹2.41M
Stock (/yr)
₹295K
בונוס
₹268K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Money View?
הגשות שכר אחרונות
שכר התמחויות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Money View in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,921,181. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Money View עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru הוא ₹2,670,051.

