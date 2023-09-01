ספריית חברות
Mondu
Mondu משכורות

המשכורת של Mondu נעה בין $61,863 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $107,816 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mondu. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $91.1K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
$61.9K
מנהל הנדסת תוכנה
$108K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mondu הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $107,816. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mondu הוא $91,119.

