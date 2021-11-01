ספריית חברות
monday.com
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

monday.com משכורות

המשכורת של monday.com נעה בין $64,675 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $211,393 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של monday.com. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $145K
שירות לקוחות
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
תפעול שירות לקוחות
$64.7K
הצלחת לקוחות
$85.6K
אנליסט נתונים
$83.7K
משאבי אנוש
$106K
מעצב מוצר
$90.2K
מנהל פרויקט
$136K
מהנדס מכירות
$127K
מנהל הנדסת תוכנה
$211K
ארכיטקט פתרונות
$118K
תגמולים כוללים
$79.1K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בmonday.com, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

monday.com薪资最高的职位是מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level，年度总薪酬为$211,393。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
monday.com的年度总薪酬中位数为$111,996。

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור monday.com

חברות קשורות

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים