Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
צפה בנקודות נתונים פרטניות
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
monday.com הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Disability Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Paternity Leave
Maternity Leave
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
בית
Remote Work
Adoption Assistance
Fertility Assistance
כספי ופנסיה
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
תוספות והנחות
Employee Discount
Learning and Development
אחר
Pet Friendly Workplace
הצג נתונים כטבלה
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור monday.com
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת