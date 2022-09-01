ספריית חברות
momox
momox משכורות

המשכורת של momox נעה בין $12,980 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $96,906 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של momox. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $74.9K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מעצב מוצר
$13K
מנהל הנדסת תוכנה
$96.9K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-momox הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,906. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-momox הוא $74,918.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור momox

