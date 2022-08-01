ספריית חברות
Momnt משכורות

המשכורת של Momnt נעה בין $140,700 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $168,941 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Momnt. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $160K
מנהל מוצר
$141K
ארכיטקט פתרונות
$169K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Momnt הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $168,941. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Momnt הוא $160,000.

משאבים נוספים