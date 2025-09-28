ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Momentive.ai מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Momentive.ai נע בין €63.3K ל-year עבור P1 לבין €127K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-€207K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
Software Engineer I(רמת כניסה)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
צפה 3 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of €291,823. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the מהנדס תוכנה role in United States is €213,767.

משאבים נוספים