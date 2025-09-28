ספריית חברות
Momentive.ai
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Momentive.ai מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-Momentive.ai נע בין $93.5K לבין $133K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$107K - $125K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$93.5K$107K$125K$133K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Momentive.ai in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $133,380. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Momentive.ai עבור תפקיד מכירות in United States הוא $93,480.

