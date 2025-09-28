ספריית חברות
Momentive.ai
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל פרויקט

  • כל שכר מנהל פרויקט

Momentive.ai מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-Momentive.ai נע בין $125K לבין $174K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$135K - $164K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$125K$135K$164K$174K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל פרויקט at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $174,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the מנהל פרויקט role in United States is $124,500.

