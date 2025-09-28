ספריית חברות
Momentive.ai
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Momentive.ai מנהל מוצר שכר

פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Momentive.ai מגיע ל-CA$105K ל-year עבור P2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-CA$276K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$105K
CA$101K
CA$0
CA$4K
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל מוצר at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of CA$335,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the מנהל מוצר role in United States is CA$251,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Momentive.ai

משאבים נוספים