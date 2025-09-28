פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Momentive.ai מגיע ל-CA$105K ל-year עבור P2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-CA$276K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$105K
CA$101K
CA$0
CA$4K
P3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)