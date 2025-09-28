ספריית חברות
Momentive.ai
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Momentive.ai שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-Momentive.ai נע בין $51.7K לבין $72K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Momentive.ai. עדכון אחרון: 9/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$55.4K - $65.2K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMomentive.ai, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Momentive.ai in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $71,955. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Momentive.ai עבור תפקיד שירות לקוחות in United States הוא $51,660.

משאבים נוספים