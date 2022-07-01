ספריית חברות
Molekule
Molekule משכורות

המשכורת החציונית של Molekule היא $162,185 עבור מנהל מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Molekule. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מנהל מוצר
$162K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Molekule הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $162,185. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Molekule הוא $162,185.

