Moderna
Moderna משכורות

המשכורת של Moderna נעה בין $40,899 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $351,832 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Moderna. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מהנדס תוכנה
Median $180K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $260K
מדען נתונים
Median $110K

מהנדס ביו-רפואי
Median $98K
רואה חשבון
$40.9K
מהנדס כימיה
$140K
אנליסט נתונים
$72.6K
מנהל מדעי נתונים
$256K
משאבי אנוש
$241K
יועץ ניהולי
$279K
מהנדס מכונות
$166K
מעצב מוצר
$336K
מנהל תוכנית
$332K
מנהל פרויקט
$245K
ענייני רגולציה
$312K
מנהל הנדסת תוכנה
$352K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בModerna, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Moderna הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $351,832. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Moderna הוא $243,210.

