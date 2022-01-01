Model N משכורות

המשכורת של Model N נעה בין $72,611 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית ברמה הנמוכה לבין $280,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Model N . עודכן לאחרונה: 9/13/2025