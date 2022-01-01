ספריית חברות
Model N
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Model N משכורות

המשכורת של Model N נעה בין $72,611 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית ברמה הנמוכה לבין $280,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Model N. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מנהל מוצר
Median $280K
מהנדס תוכנה
Median $137K
משאבי אנוש
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
משפטי
$256K
יועץ ניהולי
$80.4K
מנהל תוכנית
$72.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$259K
ארכיטקט פתרונות
$217K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Model N הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $280,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Model N הוא $226,502.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Model N

חברות קשורות

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים