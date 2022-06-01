ספריית חברות
MOD
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

MOD משכורות

המשכורת של MOD נעה בין $32,017 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $149,250 עבור מהנדס ביו-רפואי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MOD. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס ביו-רפואי
$149K
מהנדס חומרה
$36.5K
מנהל פרויקט
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
מהנדס תוכנה
$32K
מנהל הנדסת תוכנה
$96K
ארכיטקט פתרונות
$85.2K
מנהל תוכנית טכנית
$87.3K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MOD הוא מהנדס ביו-רפואי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $149,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MOD הוא $87,262.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור MOD

חברות קשורות

  • Intuit
  • Lyft
  • Uber
  • Square
  • Facebook
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים