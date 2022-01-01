ספריית חברות
Mixpanel
Mixpanel משכורות

המשכורת של Mixpanel נעה בין $41,790 בפיצוי כולל בשנה עבור יועץ ניהולי ברמה הנמוכה לבין $353,723 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mixpanel. עודכן לאחרונה: 10/20/2025

מהנדס תוכנה
L3 $237K
L4 $276K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $242K
תפעול עסקי
$199K

פיתוח עסקי
$269K
שירות לקוחות
$101K
מדען נתונים
$221K
משאבי אנוש
$340K
יועץ ניהולי
$41.8K
תפעול שיווק
$208K
מעצב מוצר
$354K
גיוס
$180K
מכירות
$179K
מנהל הנדסת תוכנה
$254K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMixpanel, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mixpanel הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $353,723. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mixpanel הוא $229,193.

משאבים נוספים