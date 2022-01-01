ספריית חברות
Mirantis
Mirantis משכורות

המשכורת של Mirantis נעה בין $72,360 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $213,180 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mirantis. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $82.3K

מהנדס רשתות

משאבי אנוש
$149K
טכנולוג מידע (IT)
$81.5K

מנהל מוצר
$128K
מנהל תוכנית
$129K
מכירות
$174K
מנהל הנדסת תוכנה
$129K
ארכיטקט פתרונות
$213K
מנהל תוכנית טכנית
$72.4K
כותב טכני
$98.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Mirantis הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $213,180. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mirantis הוא $128,186.

משאבים נוספים