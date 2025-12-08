ספריית חברות
Mirafra Technologies
הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in India ב-Mirafra Technologies נע בין ₹2.53M לבין ₹3.6M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mirafra Technologies. עדכון אחרון: 12/8/2025

השכר הכולל הממוצע

$32.6K - $37.2K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Mirafra Technologies?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Mirafra Technologies in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,600,545. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mirafra Technologies עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹2,532,587.

משאבים נוספים

