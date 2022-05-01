ספריית חברות
Minted משכורות

המשכורת של Minted נעה בין $138,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $171,855 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Minted. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $138K
מנהל תפעול עסקי
$154K
מנהל הנדסת תוכנה
$172K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Minted הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $171,855. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Minted הוא $153,603.

משאבים נוספים