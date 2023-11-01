ספריית חברות
Minor International
Minor International משכורות

המשכורת של Minor International נעה בין $10,256 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $37,978 עבור אנליסט נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Minor International. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

רואה חשבון
$10.3K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$10.6K
אנליסט נתונים
$38K

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Minor International הוא אנליסט נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $37,978. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Minor International הוא $10,570.

משאבים נוספים