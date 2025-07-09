Ministry Of Defence משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Ministry Of Defence נעה בין $60,300 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $80,697 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ministry Of Defence. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

עוזר אדמיניסטרטיבי
$60.3K
אנליסט נתונים
$77.8K
מדען נתונים
$65.3K

מנהל מוצר
$80.7K
מהנדס תוכנה
$66.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ministry Of Defence הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $80,697. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ministry Of Defence הוא $66,662.

