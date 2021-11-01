ספריית חברות
Minecraft
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Minecraft משכורות

המשכורת של Minecraft נעה בין $125,625 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $150,750 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Minecraft. עודכן לאחרונה: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מכירות
$151K
מהנדס תוכנה
$126K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Minecraft הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $150,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Minecraft הוא $138,188.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Minecraft

חברות קשורות

  • Google
  • Roblox
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/minecraft/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.