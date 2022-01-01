הורד אפליקציה
שינוי
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון משכורת
תרשימים ויזואליים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השווה הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות הטובות ביותר בשכר
שלב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום של משכורות
📈 תרשימים ויזואליים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השווה הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות הטובות ביותר בשכר
💸 חשב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון משכורת
תרום
הוסף משכורת
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי דרגות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 הענק סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת תגמול
Levels.fyi API
למחקר אקדמי
מאגר נתוני תגמול
קהילה
הורד אפליקציה
← ספריית חברות
MindTickle
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
MindTickle הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Free Snacks
$730
Health Savings Account (HSA)
Maternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Breakfast
תוספות והנחות
Learning and Development
הצג נתונים כטבלה
MindTickle תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Learning and Development
Offered by employer
Free Breakfast
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור MindTickle
חברות קשורות
Narrative Science
Brillio
RBA
Payroc
Optym
ראה את כל החברות ➜
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת