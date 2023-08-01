ספריית חברות
MindsDB
MindsDB משכורות

המשכורת של MindsDB נעה בין $125,134 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $214,200 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MindsDB. עודכן לאחרונה: 11/26/2025

משאבי אנוש
$125K
מהנדס תוכנה
$214K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MindsDB הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $214,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MindsDB הוא $169,667.

