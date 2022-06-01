ספריית חברות
Miltenyi Biotec משכורות

המשכורת של Miltenyi Biotec נעה בין $48,860 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $147,758 עבור מהנדס ביו-רפואי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Miltenyi Biotec. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

עוזר אדמיניסטרטיבי
$48.9K
מהנדס ביו-רפואי
$148K
משפטי
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מנהל מוצר
$118K
מנהל פרויקט
$76.7K
מנהל תוכנית טכנית
$109K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Miltenyi Biotec הוא מהנדס ביו-רפואי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $147,758. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Miltenyi Biotec הוא $112,974.

