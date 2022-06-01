ספריית חברות
MillerKnoll
MillerKnoll משכורות

המשכורת של MillerKnoll נעה בין $5,973 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $91,400 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MillerKnoll. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

מהנדס מכונות
Median $91.4K

מהנדס ייצור

מעצב מוצר
$6K
מנהל מוצר
$78.1K

מכירות
$55.7K
מהנדס תוכנה
$89.4K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MillerKnoll הוא מהנדס מכונות עם תגמול כולל שנתי של $91,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MillerKnoll הוא $78,108.

