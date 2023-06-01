ספריית חברות
Mill משכורות

המשכורת של Mill נעה בין $167,160 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית ברמה הנמוכה לבין $229,500 עבור משפטי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Mill. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

מהנדס תוכנה
Median $172K
משפטי
$230K
מהנדס מכונות
$188K

מנהל תוכנית
$167K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

Най-високо платената позиция в Mill е משפטי at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $229,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mill е $180,219.

