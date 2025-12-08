miHoYo מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in China ב-miHoYo נע בין CN¥840K לבין CN¥1.15M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של miHoYo. עדכון אחרון: 12/8/2025

השכר הכולל הממוצע $128K - $151K China טווח שכיח טווח אפשרי $118K $128K $151K $161K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מעצב מוצר דיווחים ב miHoYo כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב miHoYo ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.