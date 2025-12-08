ספריית חברות
miHoYo
miHoYo משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Canada ב-miHoYo נע בין CA$60.3K לבין CA$85.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של miHoYo. עדכון אחרון: 12/8/2025

השכר הכולל הממוצע

$49.8K - $58.9K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$43.8K$49.8K$58.9K$62.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב miHoYo?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-miHoYo in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$85,576. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-miHoYo עבור תפקיד משאבי אנוש in Canada הוא CA$60,275.

משאבים נוספים

