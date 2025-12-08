ספריית חברות
miHoYo
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט פיננסי

  • כל שכר אנליסט פיננסי

miHoYo אנליסט פיננסי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in China ב-miHoYo נע בין CN¥505K לבין CN¥703K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של miHoYo. עדכון אחרון: 12/8/2025

השכר הכולל הממוצע

$75.8K - $89.3K
China
טווח שכיח
טווח אפשרי
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט פיננסי דיווחים ב miHoYo כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב miHoYo?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט פיננסי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-miHoYo in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥702,996. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-miHoYo עבור תפקיד אנליסט פיננסי in China הוא CN¥504,715.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור miHoYo

חברות קשורות

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.