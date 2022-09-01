מדריך חברות
Midea Group
Midea Group משכורות

טווח המשכורת של Midea Group נע בין $25,016 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל פרויקטים בקצה התחתון ל-$251,250 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Midea Group. עודכן לאחרונה: 8/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $92K
אנליסט נתונים
$49.4K
אנליסט פיננסי
$54.9K

מעצב תעשייתי
$41.9K
מהנדס מכונות
$48.1K
מנהל מוצר
$71.4K
מנהל פרויקטים
$25K
מנהל הנדסת תוכנה
$251K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Midea Group הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $251,250. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Midea Group הוא $52,147.

