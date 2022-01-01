ספריית חברות
MicroStrategy
MicroStrategy משכורות

המשכורת של MicroStrategy נעה בין $107,100 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $320,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MicroStrategy. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $320K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
אנליסט עסקי
$129K
מדען נתונים
$225K
מעצב מוצר
$107K
מנהל מוצר
$286K
מנהל פרויקט
$200K
מכירות
$209K
מהנדס מכירות
Median $263K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MicroStrategy הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $320,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MicroStrategy הוא $208,950.

