חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Microsoft in Baltimore Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $340,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.