  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Tallinn Metropolitan Area

Microsoft מהנדס תוכנה שכר בTallinn Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Tallinn Metropolitan Area ב-Microsoft נע בין €36.3K ל-year עבור 59 לבין €117K ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Tallinn Metropolitan Area מגיעה ל-€74.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
59(רמת כניסה)
€36.3K
€27.8K
€2.4K
€6.1K
60
€45.9K
€36.8K
€6.3K
€2.8K
SDE II
61
€61.6K
€43.1K
€14.4K
€4.2K
62
€68.9K
€51.7K
€14.4K
€2.9K
צפה 9 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Sometimes a 5 year schedule



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס איי או אס

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס קריפטו

מהנדס תוכנה מציאות מדומה

מהנדס מערכות

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

תומך מפתחים

מדען מחקר

חוקר בינה מלאכותית

מהנדס בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Microsoft in Tallinn Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €117,341. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Microsoft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Tallinn Metropolitan Area הוא €76,796.

משאבים נוספים