פיצוי מהנדס תוכנה in Switzerland ב-Microsoft נע בין CHF 160K ל-year עבור 60 לבין CHF 252K ל-year עבור 64. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Switzerland מגיעה ל-CHF 178K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
Sometimes a 5 year schedule
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)
Sometimes a 5 year schedule
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
Sometimes a 5 year schedule
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Sometimes a 5 year schedule
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה
מהנדס איי או אס
מהנדס תוכנה פרונט-אנד
מהנדס למידת מכונה
מהנדס תוכנה בק-אנד
מהנדס תוכנה פול-סטאק
מהנדס רשתות
מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)
מהנדס נתונים
מהנדס תוכנה לייצור
מהנדס תוכנה אבטחה
מהנדס דב-אופס
מהנדס אמינות אתר
מהנדס קריפטו
מהנדס תוכנה מציאות מדומה
מהנדס מערכות
מהנדס תוכנה משחקי וידאו
תומך מפתחים
מדען מחקר
חוקר בינה מלאכותית
מהנדס בינה מלאכותית