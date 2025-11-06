פיצוי מהנדס תוכנה in Prague Metropolitan Area ב-Microsoft נע בין CZK 1.1M ל-year עבור 59 לבין CZK 3.52M ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Prague Metropolitan Area מגיעה ל-CZK 2.29M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
