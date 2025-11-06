Microsoft מהנדס תוכנה שכר בPrague Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Prague Metropolitan Area ב-Microsoft נע בין CZK 1.1M ל-year עבור 59 לבין CZK 3.52M ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Prague Metropolitan Area מגיעה ל-CZK 2.29M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס SDE 59 ( רמת כניסה ) CZK 1.1M CZK 873K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K צפה 9 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 חלופי 2 חלופי 3 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי ) Sometimes a 5 year schedule 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי ) Sometimes a 5 year schedule 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני ) Sometimes a 5 year schedule 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי ) Sometimes a 5 year schedule

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Microsoft ?

