  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Prague Metropolitan Area

Microsoft מהנדס תוכנה שכר בPrague Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Prague Metropolitan Area ב-Microsoft נע בין CZK 1.1M ל-year עבור 59 לבין CZK 3.52M ל-year עבור 65. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Prague Metropolitan Area מגיעה ל-CZK 2.29M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
59(רמת כניסה)
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
61
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
צפה 9 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Sometimes a 5 year schedule



כותרות כלולות

מהנדס איי או אס

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס קריפטו

מהנדס תוכנה מציאות מדומה

מהנדס מערכות

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

תומך מפתחים

מדען מחקר

חוקר בינה מלאכותית

מהנדס בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Microsoft in Prague Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CZK 3,612,827. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Microsoft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Prague Metropolitan Area הוא CZK 2,320,811.

משאבים נוספים