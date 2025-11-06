ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Norway

Microsoft מהנדס תוכנה שכר בNorway

פיצוי מהנדס תוכנה in Norway ב-Microsoft נע בין NOK 740K ל-year עבור 60 לבין NOK 2.17M ל-year עבור 66. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Norway מגיעה ל-NOK 1.08M.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
59(רמת כניסה)
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 740K
NOK 639K
NOK 66.4K
NOK 34.8K
SDE II
61
NOK 868K
NOK 693K
NOK 115K
NOK 60.7K
62
NOK 1.01M
NOK 743K
NOK 176K
NOK 90.5K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Sometimes a 5 year schedule



כותרות כלולות

מהנדס איי או אס

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס קריפטו

מהנדס תוכנה מציאות מדומה

מהנדס מערכות

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

תומך מפתחים

מדען מחקר

חוקר בינה מלאכותית

מהנדס בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Microsoft in Norway עומדת על תגמול כולל שנתי של NOK 2,171,178. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Microsoft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Norway הוא NOK 1,043,171.

