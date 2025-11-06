פיצוי מהנדס תוכנה in Norway ב-Microsoft נע בין NOK 740K ל-year עבור 60 לבין NOK 2.17M ל-year עבור 66. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Norway מגיעה ל-NOK 1.08M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 740K
NOK 639K
NOK 66.4K
NOK 34.8K
SDE II
NOK 868K
NOK 693K
NOK 115K
NOK 60.7K
62
NOK 1.01M
NOK 743K
NOK 176K
NOK 90.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
Sometimes a 5 year schedule
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)
Sometimes a 5 year schedule
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
Sometimes a 5 year schedule
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Sometimes a 5 year schedule
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה
מהנדס איי או אס
מהנדס תוכנה פרונט-אנד
מהנדס למידת מכונה
מהנדס תוכנה בק-אנד
מהנדס תוכנה פול-סטאק
מהנדס רשתות
מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)
מהנדס נתונים
מהנדס תוכנה לייצור
מהנדס תוכנה אבטחה
מהנדס דב-אופס
מהנדס אמינות אתר
מהנדס קריפטו
מהנדס תוכנה מציאות מדומה
מהנדס מערכות
מהנדס תוכנה משחקי וידאו
תומך מפתחים
מדען מחקר
חוקר בינה מלאכותית
מהנדס בינה מלאכותית