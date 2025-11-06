ספריית חברות
Microsoft
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Taipei Area

Microsoft מהנדס תוכנה שכר בGreater Taipei Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Taipei Area ב-Microsoft נע בין NT$1.85M ל-year עבור 59 לבין NT$4.45M ל-year עבור 64. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Taipei Area מגיעה ל-NT$2.73M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
59(רמת כניסה)
NT$1.85M
NT$1.5M
NT$237K
NT$111K
60
NT$2.46M
NT$1.9M
NT$393K
NT$164K
SDE II
61
NT$2.28M
NT$1.8M
NT$340K
NT$138K
62
NT$2.97M
NT$2.24M
NT$530K
NT$192K
צפה 9 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Sometimes a 5 year schedule

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Sometimes a 5 year schedule



כותרות כלולות

מהנדס איי או אס

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס קריפטו

מהנדס תוכנה מציאות מדומה

מהנדס מערכות

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

תומך מפתחים

מדען מחקר

חוקר בינה מלאכותית

מהנדס בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Microsoft in Greater Taipei Area עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$4,450,489. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Microsoft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Taipei Area הוא NT$2,707,725.

