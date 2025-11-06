Microsoft מהנדס תוכנה שכר בEgypt

פיצוי מהנדס תוכנה in Egypt ב-Microsoft נע בין EGP 1.12M ל-year עבור 59 לבין EGP 1.94M ל-year עבור 63. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Egypt מגיעה ל-EGP 1.23M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס SDE 59 ( רמת כניסה ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 676K EGP 530K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K צפה 9 רמות נוספות

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 חלופי 2 חלופי 3 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי ) Sometimes a 5 year schedule 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי ) Sometimes a 5 year schedule 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני ) Sometimes a 5 year schedule 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי ) Sometimes a 5 year schedule

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Microsoft ?

