חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Microsoft in Des Moines-Ames Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $265,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.