פיצוי מהנדס תוכנה in Des Moines-Ames Area ב-Microsoft מגיע ל-$231K ל-year עבור 63. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Des Moines-Ames Area מגיעה ל-$232K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Microsoft. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$ --
$ --
$ --
$ --
SDE II
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
Sometimes a 5 year schedule
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)
Sometimes a 5 year schedule
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
Sometimes a 5 year schedule
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בMicrosoft, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
Sometimes a 5 year schedule
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה
מהנדס איי או אס
מהנדס תוכנה פרונט-אנד
מהנדס למידת מכונה
מהנדס תוכנה בק-אנד
מהנדס תוכנה פול-סטאק
מהנדס רשתות
מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)
מהנדס נתונים
מהנדס תוכנה לייצור
מהנדס תוכנה אבטחה
מהנדס דב-אופס
מהנדס אמינות אתר
מהנדס קריפטו
מהנדס תוכנה מציאות מדומה
מהנדס מערכות
מהנדס תוכנה משחקי וידאו
תומך מפתחים
מדען מחקר
חוקר בינה מלאכותית
מהנדס בינה מלאכותית